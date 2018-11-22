Сразу три медали привез из Мордовии с Кубка России по плаванию в категории «Мастерс» преподаватель Оренбургского государственного университета Олег Андронов.

Юбилейный 25-й Кубок проходил с 16 по 18 ноября в Саранске. Турнир собрал более 700 участников из 38 городов России и Эстонии. За награды боролись спортсмены от 25 лет и старше, старейшему из них, ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Лисицкому, исполнилось 93 года.

Оренбургский госуниверситет на состязаниях представлял мастер спорта России старший преподаватель кафедры физического воспитания факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ Олег Андронов. Он выступал в возрастной категории 40-44 года. На дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем он показал лучший результат и завоевал золотые медали.

В последний день состязаний развернулась упорная борьба за победу на дистанции 200 метров вольным стилем. В итоге оренбургскому пловцу досталось серебро, проигрыш составил менее полсекунды.

— Это был десятый Кубок России в моей карьере, — рассказал Олег Владимирович. — Я очень доволен своим результатом на этих соревнованиях. Теперь предстоит серьезная подготовка к чемпионату мира, который пройдет в августе в Южной Корее.