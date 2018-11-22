С 22 декабря по 13 января на сцене Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького премьера музыкальной сказки «КАРЛИК НОС» (6+) В. Гауфа в постановке народного артиста РФ Рифката Исрафилова.

Внутренний мир человека гораздо важнее его внешнего облика. Злая ведьма превратила дочь герцога Мари в гусыню, а Якоба в уродливого карлика с длинным носом. Его так и прозвали «карлик Нос». Над ним все смеялись, и даже не признала родная мать. А из гусыни собирались приготовить паштет и подать его на праздничный стол. Но, оказавшись изгоями из-за своей внешности, Якоб и Мари не потеряли доброту своей души. Добро всегда творит чудеса, даже если приходится их долго ждать!

Перед началом каждой сказки – театрализованное представление у новогодней елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.