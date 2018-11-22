В субботу, 24 ноября, в Оренбурге состоится церемония награждения победителей областного конкурса детских исследовательских и проектных работ «Многонациональное Оренбуржье».

Впервые конкурс прошел в 2012 году в общеобразовательной школе № 65 города Оренбурга и за шесть лет, при поддержке управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства области, расширил свои границы сначала до статуса городского, а с 2016 стал областным.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило свыше 200 работ из 20 муниципальных образований региона. Объектами и темами исследования юных этнографов и краеведов стали: сохранение национальных обычаев в семье, традиционные костюмы, этнические гастрономические особенности и другие.

Церемония награждения пройдет в Оренбургском областном дворце творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко. Начало в 13:30. Вход свободный.