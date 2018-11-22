«Неправда, друг не умирает, он рядом быть перестает…». Так называется фильм о Сергее Попкове — студенте электротехнического факультета Оренбургского политехнического института (ныне ОГУ), солдате Советской Армии, посмертно удостоенном ордена Красной Звезды.

Фильм продюсерского центра «Мастер-класс» презентовали студентам Оренбургского государственного университета. 30-минутный рассказ о школьной жизни и службе сына своего Отечества представили учитель оренбургской школы № 34, в которой учился Сергей Попков, автор и сценарист Ванда Селивановская, режиссер Станислав Макаров, оператор Олег Николаев.

Начался фильм с воспоминаний Ванды Яковлевны о ее учениках того времени, и одном особенном мальчике, преподавшим всем урок мужества – Сергее Попкове. На экране — детские фотографии маленького Сережи и рассказ его мамы Веры Степановны о том, как школьником он много читал и любил учиться, о его многочисленных друзьях и товарищах, о том, как рвался служить в армию и какие письма писал родителям из Афганистана – все просил не бояться за него. А потом воспоминания одноклассников: Сережа тот, на кого можно было положиться, тот, от кого никогда не ждешь подлости. Один из однополчан отмечает, как военные действия не задавили в Сергее тягу к знаниям: в одной из встреч с земляком Попков радостно сообщил, что выучил язык и теперь легко общается с местными жителями.

В 1985 году при проведении боевой операции в районе города Баглана (Афганистан) рота, в которой Сергей Попков служил механиком-водителем, пыталась занять высоту, когда по ней был открыт плотный огонь. Солдаты вынуждены были залечь. Оценив обстановку, Сергей Попков перебежал к пулемету и повел огонь по противнику. Сам оренбуржец получил ранение, но врага уничтожил. Спустя некоторое время Сергей пропал из роты. По данным военного расследования, его похитили моджахеды. В плену советский солдат вел себя достойно, за отказ изменить родине был убит.

14 марта 2018 года на здании школы № 34 открыли мемориальную доску в память о своем выдающемся ученике, геройски погибшем при исполнении интернационального долга в Афганистане.

После просмотра фильма состоялось его обсуждение с участием директора НКО «Центр поддержки инвалидов, ветеранов, боевых действий и семей погибших военнослужащих “Содружество”» Владимира Банникова, редактора газеты «Контингент» Оксаны Шолох, ветерана боевых действий Александра Глебова, члена бюро комитета комсомола элетротехнического факультета Оренбургского политехнического института, куратора первокурсников 1983 года, в числе которых был и Сергей Попков, Натальи Мантель, а также одноклассников и одногруппников Сергея Попкова, проректора по социальной и воспитательной работе Сергея Семенова. Присутствующие, поблагодарив авторов фильма, рассуждали о важности воспитания в молодых мужества, о качествах, которыми должен обладать настоящий герой, о причинах возникновения конфликта в Афганистане и многом другом.