19-летняя девушка пыталась сбыть крупную партию наркотиков

Сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, у которой при осмотре съемной квартиры обнаружено большое количество неизвестного вещества. Позже экспертиза показала что 148,2 граммов вещества являются синтетическим наркотиком. Данное вещество хранилось для дальнейшего сбыта.

Как установлено правоохранителями, девушка — уроженка Новосергиевского района, которую отчислили с одного из ВУЗов Оренбурга за пропуски. Девушка из-за нехватки денег решила заняться сбытом наркотиков, заказывая партии в интернете. При этом сама она не употребляла.

По данному факту было возбуждено по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.