В Центре детского творчества Промышленного района прошёл муниципальный этап областного конкурса знатоков избирательного права и избирательного процесса. Участниками конкурса в этом году стали 8 команд. На торжественной церемонии ребят приветствовала депутат городского Совета Елена Афанасова.

— Очень радостно сегодня видеть в этом зале так много участников, знатоков избирательного права, и тех, кто их поддерживает! – отметила она. — В этом году этот традиционный конкурс в нашем городе стартует с радостного события: представитель Оренбурга по итогам интернет-олимпиады вошел в число лучших знатоков избирательного права страны! Мне как депутату особенно приятно, что эту победу городу принёс ученик школы №56, которая находится на территории 8 избирательного округа! Мы гордимся успехами наших оренбургских школьников и студентов. Вам, молодым, строить будущее страны! В этом году у нас в регионе состоятся выборы Губернатора Оренбургской области. Мы очень надеемся, что молодёжь Оренбурга проявит свою позицию и примет самое активное участие в этом политическом событии!

Елена Афанасова пожелала юным знатокам удачи и выразила уверенность, что, когда молодым людям исполнится 18 лет, они ответственно отнесутся к своему праву выбирать и быть избранными.

С напутствиями к участникам конкурса обратились также начальник отдела Избирательной комиссии Оренбургской области Олег Грабовенко и секретарь Избирательной комиссии муниципального образования «город Оренбург» Екатерина Чулкова.

Школьникам предстояло сразиться в четырёх конкурсных этапах: презентации, конкурсе плакатов «Мой голос – моё будущее!», творческом конкурсе и интеллектуальной олимпиаде. Все участники показали хороший уровень знаний в области избирательного права и процесса. По результатам испытаний первое место заняла команда школы №56, вторыми стали ученики школы №5. Почётное третье место досталось команде гимназии №4. Победители примут участие в зональном этапе конкурса, который пройдёт в Оренбурге 11 апреля.