По итогам IV квартала 2018 года стоимость жилой недвижимости на первичном рынке составила 39,1 тыс. рублей за квадратный метр. Цены на новостройки в Оренбуржье остаются одними из самых низких в ПФО.

В рейтинге среди 14 субъектов округа с минимальными ценами на первичном рынке жилья Оренбуржье на протяжении II — IV квартала 2018 года занимает 3 место.

На вторичном рынке жилья средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир в IV квартале 2018 года составила — 39,9 тыс. рублей. Это на 6,1 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Доля стоимости строительства в цене одного квадратного метра жилья в новостройках в 4 квартале 2018 года составила 69%.