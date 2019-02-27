1 марта в Оренбургском областном музее изобразительных искусств состоится открытие выставки «Земля взаймы» (0+). Художественная выставка подготовлена в рамках сотрудничества в сфере культуры между музеем и Генеральным консульством США в Екатеринбурге.

Выставка «Земля взаймы» объединяет работы нескольких современных художников – представителей коренного населения Америки, выполненные в разных техниках (фотографии, коллажи, графика). Экспонаты объединены одной общей темой – связь человека с землей, на которой он живет, и ответственность за сохранение природы. Куратор художественного проекта, доктор наук, профессор факультета истории искусств Университета искусства и дизайна в Санта-Фе (Нью-Мексико) Сьюзан Фрик ранее уже курировала проекты «Сны осьминога», «На наш взгляд», «Сплетенные вместе».

На экспозиции будут представлены фотографии и графические работы пяти известных современных художников, представляющих коренные народы со всей Северной Америки. Среди авторов: Сонни Ассу, Элиза Нараньо Морз, Зои Мэрайя Урнесс, Присцилла Тэчени и Уилл Уиллсон.

Открытие выставки — 1 марта в 16:00 в Оренбургском музее ИЗО (пер. Каширина, 29).