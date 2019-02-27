В Оренбургской области находится 4 вора в законе, двое из которых находятся в соль-илецком «Чёрном дельфине», еще два оренбургских криминальных авторитета вышли на свободу из ИК Красноярского края в конце 2018 года и сейчас находятся дома. Такую информацию предоставил заместитель начальника областного УМВД Игорь Погадаев, во время отчета перед депутатами Законодательного собрания. Полицейский заверил, что волноваться об этом не стоит, данные криминальные элементы находятся под строгим контролем силовых структур.

В отчете также прозвучало, о снижении в регионе количества преступлений – на 3,6%. Раскрываемость по многим видам преступлений в нашем регионе выше среднероссийских и окружных показателей. В области стало меньше случаев мошенничеств, грабежей, разбойных нападений, вымогательств. Успешно ведется работа по предупреждению преступлений совершенных подростками, этот показатель снизился почти на 24%. Также правоохранителям удалось пресечь 7 преступлений экстремистской направленности.