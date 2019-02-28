В ночь на 28 февраля в МЧС от мужчины поступило сообщение о том, что на участке трассы Оренбург – Орск в районе села Никольское сломался автобус следующий из Ижевска в Ясный, в котором находились 30 вахтовиков и 2 водителя.

Оперативной дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МСЧ России по Оренбургской области» немедленно было организовано взаимодействие с председателем КЧС Губановым А.А., начальником ГО ЧС Яковлевым А.П. На место оперативно прибыло пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-35 во главе с начальником части Мирошниковым Д.В. В кратчайшие сроки принято решение о размещении людей в сельской школе п. Краснощеково. В 06:50 на резервных автобусах вахтовики продолжили движение.