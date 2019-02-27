27 февраля В Оренбурге начала свою работу традиционная сельскохозяйственная выставка «Агро» (18+), работа которой продлится по 1 марта. Выставку посетил Губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Выставка «Агро» является одним из наиболее важных событий в агропромышленном комплексе региона. В этом году она проходит в 19-й раз, предоставляя участникам и гостям возможность ознакомиться с передовыми технологиями и решениями в сфере сельскохозяйственного производства.

В экспозиции «Агро-2019» участвуют сельхозпроизводители из Москвы, Самары, Воронежа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Кургана, Уфы, Свердловской, Челябинской, Кировской, Ростовской, Белгородской, Омской, Пензенской областей, Краснодарского и Ставропольского края, из Башкортостана, Татарстана и Удмуртии.

Среди оренбургских участников – ООО «Агроцентр» – официальный дилер Ростсельмаша в Оренбургской области, ООО «Автоцентр» – официальный партнер выставки «Агро», АО «Оренбургагроснабтехсервис», ООО «АгроСтар», ООО «АгроПлюс», ПКФ «Агромех» и другие предприятия.

В этом году новую продукцию представят лидеры отечественного сельхозмашиностроения — «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону), «Алмазсельмаш» (г. Миллерово Ростовской обл.), «Заря» (г. Миасс Челябинской обл.), ТД «Завод весового оборудования» (г. Белорецк, Республика Башкортостан), ТД «Южно-Уральский весовой завод» (г. Уфа), Завод «АгроСельМаш» (г. Строитель Белгородской обл.), «Кузембетьевский РМЗ» (Республика Татарстан), «Реммаш» (г. Глазов, Удмуртия).

Также на «Агро-2019» представлена широкая экспозиция наукоемких отраслей АПК — селекции семенного материала, воспроизводства почв, защиты растений от вредителей и других. Среди компаний, представляющих эти направления – ООО «Новый виток», «Сингента», «ФМРус» (г. Оренбург), Оренбургский филиал ООО «Агро Эксперт Груп», БДА «Капитал» (г. Краснодар), ТД «Кирово-Чепецкая химическая компания» (г. Кирово-Чепецк), Комбинат агротехнологий «Азур-Нива» (г. Новочеркасск), НПП «АгроСфера» (г. Самара) и другие.

Свои достижения в производстве семян гибридов полевых культур, подсолнечника, зернового сорго и ярового рапса презентуют специалисты ООО «Нусид РУ» (г. Краснодар); в селекции гибридов кукурузы – ВНИИ кукурузы (г. Пятигорск); в селекции гибридов и сортов сахарной свеклы, подсолнечника и зерновых культур — ООО «ШтрубеРус» (г. Москва). Полный цикл производства семенного материала – от селекции до продажи на «Агро-2019» представляет НПО «Семеноводство Кубани» (Краснодарский край).

Губернатор Юрий Берг, ознакомившись с экспозицией XIX сельскохозяйственной выставки «Агро-2019», отметил значимость этого традиционного мероприятия.

— Выставка «Агро» – эффективная площадка обмена опытом и продвижения продукции отечественного производства. Накануне полевого сезона у оренбургских аграриев есть возможность пообщаться с коллегами из других регионов, ознакомиться с новейшими образцами сельскохозяйственной техники, подобрать посевной материал и минеральные удобрения. Мы помогаем сельхозтоваропроизводителям и развиваем сельские территории. В этом году на поддержку АПК области государство направляет 2,8 млрд рублей. Меры господдержки дают нашим аграриям возможность обновлять парк сельхозтехники, приобретать лучшие семена, соблюдать все агротехнологии. Уверен, что выставка «Агро-2019» поможет оренбуржцам встретить весеннюю страду во всеоружии, — сказал Юрий Берг.