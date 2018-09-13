В Оренбурге начальнику отдела кадров ОГУ предъявлено обвинение в получении взятки

42-летнему начальнику отдела кадров ФГБОУ ВО «ОГУ» предъявлено обвинение, в получении должностным лицом взятки, сопряженное с вымогательством, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, 11 сентября обвиняемый находясь на рабочем месте получил взятку от абитуриента, за поступление на факультет ОГУ по дистанционной форме обучения по направлению юриспруденция. Позже он был задержан правоохранителями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Обвиняемый рассказал об обстоятельствах произошедшего, получение денежных средств не отрицал.

Следователи СКР отрабатывают причастность обвиняемого к аналогичным эпизодам преступной деятельности.