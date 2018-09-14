Крупный пожар под Оренбургом повредил 55 гаражей и 15 сараев

13 сентября в поселке Первомайский Оренбургского района произошло возгорание гаражей. Незамедлительно на место пожара выехали силы и средства Оренбургского гарнизона, сообщает МЧС.

По прибытию к месту вызова в ходе визуальной разведки было установлено, что происходит горение нескольких гаражей и сухой травы.

Пожару присвоен повышенный номер вызова №3.

К месту происшествия выехали губернатор Оренбургской области Юрий Берг и Врио начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Николай Платонихин.

В ГУ МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС полковника Рыжова С.Н.

В 19:19 пожар локализован, угроза распространения огня снята. По оперативной информации огнём повреждены 55 гаражей, 15 сараев, два автомобиля. Всего на территории ГСК по предварительным данным находится порядка 400 гаражей.

ФОТОРЕПОРТАЖ. ПОЖАР В ДОНГУЗЕ