Шекспировские страсти разгорелись в Оренбурге: в порыве ревности женщина зарезала своего возлюбленного.

29-летнего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением брюшной полости. 43-летняя женщину доставили в полицейский участок.

Ревнивица пояснила стражам порядка, что нанесла ножевое ранение своему мужчине во время ссоры на почве ревности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оренбурженке грозит до 10 лет лишения свободы.