Утром 25 января 2019 года снимается ограничение движения транспортных средств на участке автодорога Подъезд к с. Нижнеозерное от автодороги А-305 Оренбург – Илек в Илекском районе, сообщает ГУ «ГУДХОО».

Разрешается движение по мосту через реку Урал согласно временной схемы организации движения по одной полосе.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА

Напомним, строительство постоянной переправы через реку Урал взамен старого моста у села Нижнеозерное, разрушенного ледоходом весной 2018 года, началось осенью.

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