В Администрации города Оренбурга произошли кадровые изменения.

С 22 января 2019 года на должность заместителя Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству назначен Анатолий Дмитриевич Киланов. Ранее эту должность занимал Геннадий Борисов, которого обвинили в получении взяток.

Анатолий Киланов ранее занимал должность главы УФСИН по Иркутской области.

С 24 января 2019 года на должность заместителя Главы города Оренбурга по экономике и финансам назначена Елена Дмитриевна Федорова, ранее эту должность занимал Олег Аникин. С Аникиным трудовой договор расторгнут накануне.

Елена Федорова ранее занимала должность директора государственного казенного учреждения Оренбургской области «Центр бюджетного учета и отчетности».

Напомним, что с момента избрания нового главы города Оренбурга Дмитрия Кулагина, свои посты покинули: руководитель управления ЖКХ города Татьяна Малышева, начальник департамента градостроительства и земельных отношений Сергей Бренев, начальник Управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов, а также начальник управления по информационной политике Ольга Лопатинская.