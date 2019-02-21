Найти место прохождения практики или даже будущего трудоустройства, пройти мастер-классы от специалистов предприятий – такой возможностью 20 февраля смогли воспользоваться студенты Оренбургского государственного университета. На базе вуза прошел День карьеры для студентов экономических направлений подготовки.

В конференц-зале научной библиотеки университета не было свободных мест: желание узнать о предложениях восьми потенциальных работодателей выразили студенты Института менеджмента, факультета экономики и управления, финансово-экономического и юридического факультетов.

Собравшихся поприветствовала проректор по учебной работе ОГУ Татьяна Ольховая. Она пожелала студентам не упускать возможность проявить себя, представив свои знания и проекты профессионалам. Успешного налаживания контактов с работодателями пожелала собравшимся начальник учебно-методического управления Наталья Зинюхина. Начальник отдела по продвижению образовательных услуг и работе с выпускниками Юлия Никулина в своей приветственной речи отметила, что профильный День карьеры в вузе проводится впервые.

– Приятно видеть, что достаточно большое число организаций, работающих в экономической сфере, выразили желание принять в нем участие, это значит, что они заинтересованы в выпускниках ОГУ, — отметила Юлия Николаевна.

Затем организации — участники мероприятия представили студентам основные направления своей деятельности.Начальник отдела кадров Управления ФНС по Оренбургской области Татьяна Пампушка рассказала о специфике деятельности налоговой службы и о преимуществах, которые дает гражданская служба, в том числе для молодых специалистов. Она отметила, что 58 % сотрудников оренбургского отделения – выпускники ОГУ, и 19 % из них занимают руководящие должности.

Айнура Абишева, будучи выпускницей факультета экономики и управления ОГУ 2011 года, пришла на практику в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации проектов». Сегодня, уже в должности заместителя начальника одного из отделов, она представляла эту организацию на Дне карьеры.

В холле научной библиотеки работала стендовая выставка, на которой можно было взять информационные буклеты или, наоборот, оставить свое резюме или заполнить анкету соискателя. Больше всего вопросов было к хедж-фонду WorldQuant – фирме, занимающейся управлением финансовыми активами.

Студентов-экономистов заинтересовали дистанционный труд и возможность офлайн- и онлайн-обучения работе с платформой WebSim. Подробнее об этом они смогли узнать на мастер-классе «Исследовательская работа в сфере финансовой математики».

Секретам успеха профессионального агента по недвижимости было посвящено занятие инвестиционно-риэлторской компании «Милана». Мастер-класс «Проект моей жизни» для студентов провели сотрудники Института консультирования и тренинга «Статус».

На лектории АКБ «Форштадт» «Бизнес-процессы в банковской деятельности» студентам рассказали об особенностях работы различных подразделений банка и о широком круге навыков, которыми можно овладеть всего за месяц учебной практики. Кроме того, для новых сотрудников разработана специальная трехмесячная оплачиваемая программа обучения, но при большом желании ее можно освоить за месяц и быстрее стать штатным специалистом.

– Я дважды проходила практику в банке «Форштадт», — поделилась студентка четвертого курса факультета экономики и управления Диана Кайтанджян. – За это время смогла познакомиться с работой нескольких отделений, изучила ряд банковских операций, приобрела для себя ценные профессиональные навыки.

В мероприятии также приняли участие представители ПАО «Почта Банк», ГАУ «Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», организаторы образовательного проекта «Pro Бизнес», реализация которого в формате мини-форума состоится 27 февраля.

Уже в марте пройдет День карьеры для студентов технических направлений подготовки, где также можно будет познакомиться с работой крупнейших предприятий города и области.