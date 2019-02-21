Председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева провела личный прием горожан.

На этот раз обратившихся к председателю городского Совета волновали вопросы работы сферы ЖКХ, поддержка зала спортивной славы Оренбурга, созданного по инициативе ветерана спорта Валентины Ивановны Тороповой, и благоустройство города.

Так, один из обратившихся – Владимир Заводчиков – представляет жителей домов в переулке Ясном областного центра. Для него и его соседей сегодня наиболее актуальная проблема – это состояние дороги.

Для решения проблемы председатель городского Совета пригласила на встречу с оренбуржцем своего коллегу, депутата по избирательному округу №13 Алексея Горохова.

— Дорога, расположенная в частном секторе, остро нуждается в ремонте. Поэтому принято решение включить работы в переулке Ясном в Перечень наказов избирателей на 2020 год, — подвела итоги встречи Ольга Березнева. – Какой объем работ провести – это предстоит решить вам, самим жителям. Как обычно, в рамках подготовки к исполнению наказов, ваш депутат проведет встречу с жителями, и вы вместе спланируете предстоящий ремонт.

Добавим, что график приемов и личных встреч с жителями можно найти на официальном портале Оренбурга: orenburg.ru.