В Оренбурге сегодня, 21 февраля, состоялось расширенное совещание министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. Глава ведомства Наталья Безбородова рассказала об итогах работы министерства в 2018 году и задачах на 2019 год.

В заседании приняли участие управляющий отделением по Оренбургской области Уральского главного управления ЦБ РФ Александр Стахнюк, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области Людмила Полубоярова, заместитель директора департамента информационных технологий Оренбургской области Дмитрий Вечеренко, а также представители муниципальных образований региона.

Наталья Безбородова отметила, что по итогам прошлого года отмечается восстановительный рост экономики региона, практически по всем показателям достигнута положительная динамика.

– Промышленность сегодня остается основой экономики региона, крупнейшим сектором по численности занятых, аккумулирует в себе самую большую долю инвестиций. Среди отраслей промышленности драйвером, обеспечивающим второй год подряд позитивные темпы роста, стала обрабатывающая промышленность с ростом 6%. По предварительной информации, за прошлый год в экономику области направлено более 204 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что больше 2017 года на 11%, – подчеркнула Наталья Безбородова.

Положительная динамика показателей отмечается на потребительском рынке области. По предварительной информации, среднемесячная заработная плата работников в области выросла почти на 11% и составила 30523 рубля.

Указом Президента в мае прошлого года установлены национальные цели, для достижения которых утверждены нацпроекты по 12 направлениям социально-экономического развития. По каждому нацпроекту разработаны региональные составляющие. На сегодняшний день утверждены 49 региональных проектов. Задача министерства экономического развития, промышленной политики и торговли региона – обеспечить встраивание региональных проектов в систему стратегического планирования области, обеспечить мониторинг и синхронизацию выполнения проектов для достижения максимального эффекта от их реализации.

– Мы являемся ответственными за реализацию нацпроектов по развитию малого и среднего предпринимательства, повышению производительности труда, а также участвуем в проектах «цифровая экономика», «международная кооперация и экспорт». Перед нашим министерством, перед всем экономическим сообществом региона стоят масштабные задачи по достижению поставленных целей, – отметила Наталья Безбородова.

Важнейшей задачей работы министерства является формирование активной инвестиционной политики, направленной на улучшение предпринимательского климата. Значимый вклад в инвестиционное развитие региона вносят проекты, включенные в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области. В настоящее время в реестре 41 проект общим объемом инвестиций более 245 миллиардов рублей.

– В области сформирована и постоянно совершенствуется законодательная база поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности. Наиболее востребованными мерами поддержки для инвесторов, по-прежнему, являются льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, а также предоставление земельных участков в аренду без торгов. Оренбургская область активно участвует во всех федеральных инициативах, прилагая серьезные усилия для обеспечения максимально благоприятных условий инвесторам. В 2018 году наш регион в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ поднялся на 5 позиций, – сказала Наталья Безбородова.

Также на особом контроле министерства находится вопрос диверсификации экономики монотерриторий и их социально-экономическая ситуация. В прошлом году был разработан паспорт региональной программы «Комплексное развитие моногородов Оренбургской области» на 2018-2020 годы. Результатом реализации данной инициативы стало создание более девяти тысяч новых рабочих мест и привлечение около 30 миллиардов рублей инвестиций. Первые итоги программы подведут 1 марта на межведомственном совете при Губернаторе области по вопросам развития моногородов. Министр отметила, что сегодня Фонд развития моногородов готовит новую редакцию программы.

– 12 февраля 2019 года подписано Постановление Правительства РФ о присвоение статуса ТОСЭР моногороду Ясный. Это уже вторая такая территория в Оренбургской области. Так, по итогам прошлого года резиденты ТОСЭР «Новотроицк» создали 61 рабочее место и привлекли более полутора миллиарда рублей инвестиций в экономику моногорода, – подчеркнула Наталья Безбородова.

Наш регион принимает участие в развитии государственно-частного партнерства, используя в основном механизм концессии. В последнем проведенном рейтинге по уровню развития ГЧП в субъектах РФ, Оренбургская область заняла 35 место среди всех регионов. Всего в области реализуется 81 концессионное соглашение. В том числе в 2018 году заключили 12 соглашений: это Беляевский, Переволоцкий, Первомайский, Кваркенский районы.

В сфере развития энергетического комплекса области обозначены два основных направления деятельности – это альтернативная энергетика и внедрение энергосберегающих технологий.

– Наш регион сегодня является лидером в России по развитию солнечной генерации. В Оренбургской области функционируют 7 солнечных электростанций суммарной мощностью 195 МВт. В период до 2020 года планируется строительство еще 5 солнечных электростанций в Переволоцком, Соль-Илецком, Домбаровском, Оренбургском районах области, после чего суммарная мощность всех СЭС на территории Оренбуржья превысит 250 мегаватт. Дальнейший ввод объектов альтернативной энергетики приведет к созданию экологически чистой генерации и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Основными задачами муниципалитетов в текущем году являются: безусловное выполнение программ по энергосбережению, заключение и исполнение энергосервисных контрактов, – подчеркнула министр.

Одной из задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации, является развитие рынка газомоторного топлива. Компримированный природный газ является самым дешевым альтернативным видом моторного топлива. Его использование ведёт к сокращению затрат, снижению выбросов вредных веществ, позволяет одновременно сдерживать тарифы перевозчиков и сохранять на низком уровне цены на проезд в общественном транспорте. На сегодняшний день в области построены 9 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Наталья Безбородова отметила, что поставлена задача довести к 2024 году количество таких заправок до 33.

Еще одно приоритетное направление работы – повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области. В 2018 году завершилась реализация майского Указа Президента России. Оренбургская область в установленные сроки и в полном объеме выполнила все мероприятия. Следующим этапом является цифровизация, приоритетом становится электронный документ над бумажным носителем. В связи с чем, необходимо увеличить долю оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде и в МФЦ.

– Впервые в текущем году Минфином России был сформирован рейтинг регионов по уровню финансовой грамотности. Он был представлен в рамках российского инвестиционного форума в Сочи. Оренбуржье вошло в группу с хорошим уровнем, теперь задача – перейти на ступень выше, – сказала Наталья Безбородова. – Над всеми поставленными задачами необходима совместная и результативная работа. Ведь цель у нас остается прежней – повышение качества жизни населения области, – подчеркнула Наталья Безбородова.