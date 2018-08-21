В Оренбургском государственном университете завершен прием абитуриентов на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета.

План приема на бюджет выполнен на 100 процентов: в головной вуз ОГУ по очной форме обучения зачислены 996 человек на бакалавриат, 180 — на специалитет. Соответственно 464 и 180 — на коммерческой основе (по итогам первого этапа зачисления). Ответственный секретарь приемной комиссии ОГУ Владимир Михайлов отметил, что самый высокий конкурс, как и в предыдущие годы, был зафиксирован на такие направления подготовки, как «Юриспруденция», «Журналистика», «Лингвистика», «Экономика».

Больше всего студентов за счет бюджета традиционно будут обучаться на строителей, электроэнергетиков, машиностроителей, экономистов, специалистов в области информатики и вычислительной техники.

В этом году появилось несколько новых направлений подготовки: «Публичная политика и социальные науки» (бакалавриат, очная форма обучения, платная основа), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (бакалавриат, очная форма обучения, бюджетная основа). На направление «Юриспруденция» впервые осуществлялся набор по очно-заочной форме обучения.

Среди поступивших в вуз первокурсников преобладают жители Оренбуржья. Количество иностранных граждан составляет на сегодняшний день 159 человек, преимущественно это жители Казахстана. Среди зачисленных в ОГУ 159 обладателей золотых и серебряных медалей, 24 человека имеют дипломы с отличием.

Приемная комиссия продолжает свою работу. Впереди второй этап зачисления — на платные места по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения, а также прием в очную и заочную магистратуру и заочные бакалавриат и специалитет.

Подробную информацию о результатах приемной кампании в ОГУ можно получить на сайтах osu.ru и vk.com, а также по телефонам приемной комиссии: (3532)77-66-72, (3532)37-25-55.