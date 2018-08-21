Улучшается материально-техническая база скорой медицинской помощи Оренбурга

Подстанция «Восточная» Городской клинической станции скорой медицинской помощи города Оренбурга, дислоцирующаяся на первом этаже жилого дома по ул.Восточная, 3, будет переведена в новые, современные условия.

В настоящее время ведутся ремонтные работы в двухэтажном здании по пр. Гагарина, 23. Здесь разместится не только подстанция, но и Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи региона.

Новым местом дислокации подстанции «Восточная» станет первый этаж ремонтируемого здания, где в соответствии с действующими нормативами будут развернуты диспетчерская, кабинет предрейсовых медосмотров водителей, учебная комната, комнаты для персонала.

Как комментирует главный специалист регионального минздрава по скорой медицинской помощи Валентин Иванов, в настоящее время на подстанции «Восточная» трудятся 14 врачей, 38 фельдшеров, 10 медицинских сестер, 26 водителей. Ежедневно на линию выходят 7 бригад. При смене места дислокации сохранятся все бригады, своевременность доезда будет по-прежнему обеспечена – до 20 минут на экстренные вызовы. К действующим 7 бригадам добавится еще одна: специализированная реанимационная бригада экстренного реагирования для работы в условиях ЧС, соответственно, увеличится и число квалифицированных сотрудников. Для специалистов особой медицинской службы, которые самыми первыми приходят на помощь больным и пострадавшим, создаются современные условия работы.

Единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи региона планируется разместить на втором этаже ремонтируемого здания. Специалисты будут обеспечивать координацию и контроль работы бригад, в первую очередь, в режиме ЧС. В подразделении будут организованы автоматизированные рабочие места диспетчеров, оснащение необходимой техникой, в том числе навигацией, мобильной радиосвязью и стационарной связью, программным обеспечением, позволяющим работать в режиме реального времени.

Как уточнил Валентин Иванов, в настоящее время диспетчерская служба охватывает работу скорой помощи города Оренбурга и Оренбургского района. В перспективе она станет Единой диспетчерской службой области, центром управления деятельности областной службы СМП.

!В ремонтируемом здании уже проведена замена оконных блоков, системы электроснабжения. В ходе ремонтных работ будет выполнен ремонт кровли, замена систем водоснабжения и водоотведения, современная отделка помещений. На эти цели направлены средства областного бюджета (10 млн. рублей), а также средства медицинской организации (около 1,4 млн. рублей). Ввод здания в эксплуатацию планируется в ноябре текущего года.