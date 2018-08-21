118 человек из 12 стран мира – такое количество гостей XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» примет аэропорт Оренбурга. Среди них — известные артисты, режиссёры, сценаристы, композиторы.

Сотрудники авиапредприятия готовы оказать достойную встречу, в организации которой будут задействованы сотрудники практически всех служб и подразделений аэропорта. Они постараются окружить гостей заботой и вниманием, помогут им почувствовать себя комфортно на оренбургской земле.

! С 24 по 30 августа в Оренбургской области состоится XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». За десять лет фестиваль, ориентированный на фильмы Co-Production, стал заметным событием в культурной жизни не только в России, но и получил положительные отклики за рубежом. Также Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» является четвёртым в мире по Евразийской тематике.