В рамках Международного молодежного образовательного форума «Евразия» состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Он дает возможность выиграть гранты на социально значимые проекты в размере 100, 200 или 300 тысяч рублей.

Форум «Евразия» пройдет с 4 по 10 сентября в Оренбурге и объединит более 1000 российских и иностранных участников, включая молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

Ежедневная работа на образовательных площадках форума будет обозначена тематическими направлениями: «Новые горизонты», «Евразия в центре событий», «Глобальные вызовы», «Новые возможности», «Россия для мира», «Создаем будущее вместе».

Оценивать проекты будут федеральные эксперты Всероссийского конкурса молодежных проектов, также они расскажут участникам о тонкостях социального проектирования, системе грантовой поддержки и дадут индивидуальную консультацию по проекту.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать проект в разделе «Мои проекты» в АИС «Молодежь России» и прикрепить его к заявке на участие в форуме до 7 сентября включительно. Проекты подаются в номинации: «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития». Подать свои проекты могут только участники форума.

С рекомендациями по оформлению проекта можно ознакомиться на сайте.

Иностранные участники форума «Евразия» так же могут принять участие в получении гранта. При содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова для иностранных представителей на получение гранта будет выделено 500 тысяч рублей.

Организаторами мероприятия выступят Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр», межведомственный Совет по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, МГИМО МИД России, Оренбургский государственный педагогический университет. В 2018 году соорганизаторами мероприятия станут «Молодежка ОНФ».