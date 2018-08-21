В Кувандыке дети-сироты получат новые квартиры

В Кувандыке 24 августа в 11:00 состоится торжественная церемония вручения ключей 16 детям-сиротам и 2 инвалидам, страдающим хроническими заболеваниями. Им будут предоставлены новые благоустроенные квартиры в многоквартирном трехэтажном благоустроенном доме по проспекту Мира, 2 «А».

Поздравить новоселов планируют глава Кувандыкского городского округа Владимир Гончаров и первый заместитель министра социального развития области Виктория Торукало.

Муниципальному образованию Кувандыкский городской округ в 2018 году выделены субвенции на обеспечение жильем детей-сирот в размере 23,3 млн. рублей, планируется обеспечить жильем 26 детей-сирот. Округ одним из первых в области приступил к освоению средств, выделенных на жилье для детей-сирот, на сегодняшний день освоено 22,3 млн. рублей (95,8% от выделенной суммы), приобретено 25 жилых помещений.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2018 году Кувандыкскому городскому округу распределены субвенции в размере 4,6 млн. рублей, что достаточно для приобретения 4 жилых помещений. На сегодняшний день освоено 2,7 млн. рублей (58,7%), приобретено 3 квартиры.