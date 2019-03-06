С раннего утра на факультете прикладной биотехнологии и инженерии (ФПБИ) ОГУ витает аромат свежеиспеченных блинов. В рамках лабораторной работы студенты готовят разные виды масленичного лакомства.

Занятие закономерно начинается со знакомства с теорией. Студентки в русских народных костюмах и кокошниках рассказывают об истории праздника проводов зимы, о его традициях и обычаях. Не многие знают, что до принятия христианства на Руси Масленицу отмечали целых две недели: семь дней до весеннего равноденствия и шесть – после. В это время начинался языческий новый год, символизирующий перерождение природы. С принятием христианства Масленица выпала на период Великого поста, поэтому ее празднование перенесли на месяц раньше.

Ирина Бочкарева, кандидат технических наук, заместитель декана по социальной и воспитательной работе ФПБИ, акцентирует: раньше рецепты блинов различались у представителей разных сословий. Из-за дефицита продуктов их делали в основном дрожжевыми, для бедных крестьян – из доступной ржаной и кукурузной муки, для более зажиточного населения — из пшеничной.

Четверокурсник Петр Перепонов дает всем мастер-класс по общей технологии замешивания блинного теста. Затем будущие технологи пищевых производств приступают к непосредственной практике – выпечки блинчиков.

Кулинарное разнообразие порадовало бы любого гурмана: здесь блины пшеничные и гречневые, кукурузные и миндальные, пачат (мордовские блинчики на основе пшенной муки). Особого внимания заслуживают амарантовые блины, они не содержат глютена, но богаты белком и аминокислотами. В центре стола рядом с самоваром — кукла, наряженная только что испеченным лакомством. На отдельном блюде — угощения с самыми разными начинками: картошкой и грибами, сыром, красной икрой, творогом. Многие впервые попробовали блины с припеком (когда начинка впекается в тесто в процессе жарки).

– Подобные занятия во время Масленицы стали доброй традицией нашего факультета, – поделилась Ирина Анатольевна. – В этом году мы поэкспериментировали и решили украсить блинный наряд нашей куклы-Масленицы, добавив в тесто натуральный краситель – свекольный сок.

Итогом лабораторного занятия стала дегустация приготовленных лакомств с облепиховым чаем.