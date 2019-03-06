В ходе совместных рейдов налоговиков и судебных приставов взыскано более 1,3 млн. рублей в счет погашения налоговой задолженности.

С 18 по 26 февраля проведены совместные рейды сотрудников региональных УФССП и УФНС мероприятие было направлено на взыскание налоговой задолженности.

Рейды проходили по местам жительства граждан-должников, по торговым точкам, магазинам, кафе и местам осуществления должниками предпринимательской деятельности, по адресам регистрации организаций.

За время проведения мероприятия было посещено 175 должников, как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и организаций.

В результате рейдов было арестовано имущество на сумму порядка 5 млн. рублей — это здание, земельные участки, гараж, автобус, трактор, автомобиль, телевизоры и сотовые телефоны.

Кроме того, в ходе проведенного мероприятия было взыскано более 1,3 млн. рублей в счет погашения налоговой задолженности.

Совместные рейды носят постоянный характер и будут проводиться в течении всего года.