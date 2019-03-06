2 марта на льду Ириклинского водохранилища встретились 13 команд рыбаков Уральской Стали. В состав каждой входило неравное количество участников, но при определении победителей учитывался не общий улов, а средний на каждого рыбака.

По истечению трех соревновательных часов лучший результат показали работники доменного цеха: Виталий Сальников, Андрей Кузьменко и Александр Иванов. Их улов составил 1 килограмм 395 граммов на каждого.

2 место – у сталеваров, чей средний уловов составил 1,284 килограмма.

С небольшим отставанием третье место заняла сборная энергетиков из ТЭЦ, цех сетей и подстанций, центральная электротехническая лаборатория (ЦЭТЛ)ЦЭТЛ и ЦРСО и, немного отстав от электросталеплавильщиков, с уловом 1,238 килограмма.

Самую крупную рыбу — окуня, весом 250 граммов — поймал сталевар Сергей Бурик.

Победители отмечены Почетными грамотами и премированы.

Соревнования по подлёдному лову ежегодно проводятся в рамках Корпоративной Спартакиады Уральской Стали и собирают более сотни рыболовов-любителей из разных подразделений комбината. Мероприятие не только приобщает сотрудников к здоровому образу жизни, но и сплачивает коллектив.