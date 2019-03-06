Компания «Металлоинвест» и Объединенная металлургическая компания (ОМК) провели очередное заседание координационного совета, на котором обсудили вопросы производства непрерывнолитой заготовки Уральской Стали для выпуска железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ, входит в состав ОМК), а также планы по поставкам листового проката и трубной заготовки.

Во встрече приняли участие директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, начальник управления трубной промышленности УК «Металлоинвест» Оксана Петренко, делегация руководителей по направлениям АО «Уральская Сталь» (входит в состав Металлоинвеста), специалисты дивизиона железнодорожных колес АО «ВМЗ» и другие представители ОМК.

На совете были подведены итоги совместной работы предприятий в 2018 году. Представители сторон обсудили технологические показатели заготовки Уральской Стали и железнодорожных колес ВМЗ, а также возможности дальнейшего повышения качества продукции. Участники совета также рассмотрели вопросы качества листового металлопроката Уральской Стали и планы по поставкам на первое полугодие 2019 года. Кроме того, предметом рассмотрения на совете стали объемы и ценовые тренды на 2019 год по поставкам трубной заготовки производства ОЭМК.

«Металлоинвест и ОМК связывают многолетние партнерские отношения, — отметил директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. — Мы постоянно совершенствуем качество заготовки Уральской Стали, и проведение подобных координационных советов позволяет нам обеспечивать выпуск продукции, соответствующей самым жестким требованиям заказчиков».

«Такие встречи являются залогом высокого качества железнодорожных колес, — прокомментировал коммерческий директор ОМК Александр Циулев. — Мы ценим то, что наши партнеры оперативно решают текущие вопросы, обеспечивая стабильно высокий уровень сервиса».

Следующее заседание состоится на Уральской Стали с посещением специалистами ВМЗ производства колесной заготовки после запуска модернизированной сталеплавильной печи в электросталеплавильном цехе Уральской Стали.

Партнерские отношения связывают Уральскую Сталь и ВМЗ уже более 20 лет. С 2004 года реализуется программа совместных мероприятий по освоению новых видов продукции. Тогда металлургами была разработана и внедрена технология производства листового проката класса прочности К60 для изготовления газонефтепроводных труб большого диаметра.

В январе 2017 года ОМК и Металлоинвест подписали долгосрочный контракт на поставку непрерывнолитой заготовки производства Уральской Стали для изготовления цельнокатаных железнодорожных колес на ВМЗ. Для этого в электросталеплавильном цехе Уральской Стали была модернизирована машина непрерывного литья заготовки №1. В 2017 год Уральская Сталь отгрузила в адрес ВМЗ 183 тыс. тонн непрерывнолитой заготовки, в 2018 году – 412 тыс. тонн.