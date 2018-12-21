В Новотроицке успешно реализованы проекты III грантового конкурса «Сделаем вместе!» компании Металлоинвест, которые стали победителями в 2018 году. Торжественное подведение итогов состоялось в Центре развития творчества детей и юношества.

В этом году из 49 инициатив, поданных на конкурс новотройчанами, грантовую поддержку получили 11 проектов. На эти цели Компания направила 1,5 млн рублей. Все они решают актуальные социальные проблемы и реализованы в интересах горожан.

Так, юные журналисты и фотографы проекта «Медиацентр Like» приобрели специальные знания и бесценный опыт работы на городских мероприятиях.

В студии анимационных фильмов в аккермановской школе №2 ребята обучаются техническим приемам создания мультфильмов, основам сценарного и изобразительного искусства.

Благодаря приобретенной в счет гранта амуниции юные участники клуба «Серебряные спицы» смогли преодолеть на велосипедах несколько многокилометровых трасс.

Пропаганде спорта и здорового образа жизни посвящен также командный экстрим-квест «Выжить в лесу», полюбившийся многим школьникам.

Сразу несколько проектов задуманы для повышение интереса детей к техническим наукам. В «Детско-юношеской школе радиоэлектронного конструирования» учащихся обучают радиоэлектронике.

В Центре развития творчества детей и юношества участников образовательного комплекса «АРТ-инжиниринг» учат разбираться в быстро развивающейся IT-сфере.

Кружок «Занимательная робототехника» создан для обучения воспитанников коррекционной школы-интерната основам робототехники и программирования, развития способностей в конструировании и моделировании.

На социализацию людей с ограниченными возможностями направлены проекты «Пока едины, мы непобедимы» местного отделения Всероссийского общества инвалидов и «Возможность» Союза ветеранов спорта и инвалидов. Их реализация позволила новотройчанам с ОВЗ ознакомиться с местными достопримечательностями, принять участие в патриотических мероприятиях, спортивных программах и даже в Спартакиаде параспортсменов.

На оказание помощи нуждающимся и многодетным семьям рассчитан проект «ВещеВорот» по организации комиссионного использования вещей.

Решение экологических проблем нашло воплощение в проекте «ЭкоЛогично!», в ходе которого студенты-активисты провели среди новотройчан ряд командных соревнований по сбору мусора.

«Все проекты успешно реализованы. Порадовало, что в Новотроицке расширился круг вопросов, на решение которых направлены средства компании. Увеличились адресные группы, появилось больше партнеров, — рассказала руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Марина Рассадина. — На следующий год общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе!» продолжится».

Участники и партнеры конкурса отмечены благодарственными письмами. Победители – памятными сувенирами. Организаторы конкурса отметили, что программа развивается и расширяет границы. Запущена интернет-платформа конкурса, которая позволяет участникам максимально упростить подачу заявок, получать консультационную поддержку кураторов, а всем жителям в режиме он-лайн наблюдать за этапами реализации проектов и голосовать за лучшие. В Новотроицке сервис расположен по адресу ntr.city

«Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия. Основные направления новой социальной программы — культура, детское творчество, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство. Подробная информация о грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» доступна на сайте metalloinvest.com