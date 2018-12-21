В заседании приняли участие представители правоохранительных и судебных органов, научной общественности, студенты. О проблемах противодействия коррупции в обществе говорили Ольга Нефедова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Оренбургской области, подполковник полиции Андрей Погорельский, начальник отдела противодействия коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области, Алексей Колотов, следователь Оренбургского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, Татьяна Лоторева, начальник отдела делопроизводства Центрального районного суда Оренбурга, и другие.

Также участники круглого стола обсудили вопросы применения антикоррупционного законодательства в практике прокурорского надзора, особенности квалификации коррупционных преступлений, правовые последствия для лиц, совершивших их.

Студенты задавали гостям острые вопросы, высказывали собственное мнение о том, как следует искоренять это явление, о причинах распространения коррупции и ее экономических и социальных последствиях.

— Практики и теоретики должны подходить к изучению данной проблемы в тандеме, — комментирует заведующая кафедрой уголовного права Нонна Волосова. — Благодаря регулярному диалогу и совместной работе быстрее будут устраняться пробелы в антикоррупционном законодательстве.