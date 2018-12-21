Спортсмены Оренбургского госуниверситета — победители и призеры чемпионата России по гиревому спорту среди студентов.

Соревнования прошли в Курске и длились три дня. Продемонстрировать свои успехи съехались сильнейшие гиревики среди молодежи — представители 19 университетов страны. На помосты выходили победители первенств России и мира, мастера спорта РФ и международного класса, представители молодежного резерва сборной нашей страны.

Оренбургскую область представляли победители XIII Областного фестиваля студенческого спорта – спортсмены ОГУ. Благодаря профессиональной тренерской работе, руководит которой заведующий кафедрой физического воспитания ОГУ Владимир Баранов, стремлению к победе студенты университета в общекомандном зачете заняли третье место, уступив соперникам из Томска (ТГПУ) и ХМАО-ЮГРА (СурГПУ). А выпускница юридического факультета ОГУ Юлия Ковалева в своей весовой категории стала первой среди девушек. Призовые места завоевали Наталья Шапорина (АКИ), Анатолий Курунов (АСФ), который впервые смог выполнить норматив мастера спорта, Павел Заварзин и Нурлан Бисинов (ЮФ), Павел Войка и Дмитрий Ясаков (ФПБИ). Команда юношей также стала бронзовым призером в эстафете в толчке гирь.