Предприятия компании «Металлоинвест» подготовились к встрече Нового 2019 года. Работников Уральской Стали ждет насыщенная праздничная программа.

Вчера первое мероприятие прошло для неработающих пенсионеров комбината. Во Дворце металлургов их поздравил управляющий директор предприятия Евгений Маслов, а новогоднее настроение создал праздничный концерт.

Сегодня в течение дня в цехах Уральской Стали подводятся итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление здания административно-бытового комплекса. Другим традиционным соревнованием между цехами является конкурс на лучший символ предстоящего года. Победителей этих и других корпоративных конкурсов отметят почетными грамотами и премиями 28 декабря на торжественном собрании трудового коллектива Уральской Стали. Также на мероприятии металлурги подведут итоги работы в уходящем году и озвучат планы на 2019 год.

Сегодня вечером засияет гирляндами огней главная ёлка Уральской Стали на площади перед Дворцом металлургов. Здесь завершаются работы по благоустройству ледового городка. До позднего вечера и все выходные устанавливали ель и сооружали ледяные фигуры работники структурных подразделений предприятия – строительного и коксохимического производства, цехов ремонта электро- и энергооборудования, цеха ремонта металлургического оборудования, а также агломерационного, доменного, электросталеплавильного, листопрокатного, механического цехов. Монтажом и подключением звукового оборудования занимались сотрудники JSA Group. Благодаря общим стараниям в новогодние праздники новотройчан ждет ледяная сказка в звездной россыпи огней, где можно сфотографироваться с друзьями и покататься на коньках под сияющей елкой.

В этом году новогодние театрализованные представления для детей работников Уральской Стали впервые пройдут на самой большой крытой арене Новотроицка – в Ледовом дворце «Победа» в течение трех дней с 25 по 27 декабря (0+). Начало в 15 и 18 часов 25 декабря; в 12, 15 и 18 часов 26-27 декабря. Новогодняя сказка «Белоснежка и семь богатырей» будет представлена в формате ледового шоу с участием приглашенных артистов-фигуристов. Еще одним сюрпризом для ребят и их родителей станут яркие фотозоны при входе в «Победу». По окончанию торжества из рук Деда Мороза и Снегурочки ребята получат сладкие подарки от Металлоинвеста.

Приятным сюрпризом для тех, кому предстоит нести трудовую вахту в новогоднюю ночь, станут поздравления и добрые пожелания от Деда Мороза и Снегурочки, которые 31 декабря будут ожидать работников на проходных комбината.