«Молодым дарованиям Оренбуржья» вручили награды

21 декабря в здании гуманитарно-творческого факультета Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей (Советская, 17) состоялась торжественная церемония чествования лауреатов областного конкурса «Молодые дарования Оренбуржья» и концерт. В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, преподаватели и студенты института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, Областного художественного училища, учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств.

Открывая праздник, первый заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Алла Лигостаева поздравила лауреатов конкурса и их преподавателей:

— По традиции в преддверии Нового года мы чествуем ребят, которые достигли серьезных творческих высот на самых престижных конкурсах, фестивалях, выставках областного, всероссийского и международного уровней. Благодаря вам культуру Оренбуржья знают во всем мире, вы – наше будущее, яркое и талантливое.

В рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в феврале 2013 года постановлением Правительства Оренбургской области в целях государственной поддержки учрежден областной конкурс «Молодые дарования Оренбуржья» для самых талантливых учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства Оренбургской области.

По условиям на награду могут претендовать лауреаты и дипломанты областных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад в возрасте от 10 до 25 лет. В трех возрастных номинациях присуждаются 35 денежных призов в размере: учащимся детских школ искусств 10 000 руб.; студентам ССУЗов 15 000 руб.; студентам ВУЗов 20 000 руб.

На суд жюри было подано 52 заявки, из которых определили 33 победителя.

В этом году лауреатами конкурса названы учащиеся детских школ искусств города Орска Лариса Амирова, Елизавета Воронина, Александр Горбацкий, Максим Сабиров, Дарья Стинич, Дарья Торгашева; детских музыкальных школ и школ искусств Оренбурга Александр Кофанов, Виктор Куц, Егор Найденов, и учащаяся Детской художественной школы Альбина Хайруллина; детских музыкальной и школы искусств города Бузулука Тамара Бабоян и Никита Игуменов; детской школы искусств города Гая Никита Мищишин; детской музыкальной школы города Новотроицка Максат Нуртаев, детской школы искусств Соль-Илецкого городского округа Александр Быков, детской школы искусств Ясненского городского округа Александра Авдеева и учащаяся специальной детской музыкальной школы Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Анна Козлова.

Среди средних специальных профессиональных учебных заведений лидерами объявлены студенты: Областного колледжа культуры и искусств Виктория Костенко, Александр де Форест; Областного художественного колледжа Анна Абрамова, Злата Ленина; Орского колледжа искусств Никита Береговенко, Кристина Дворяткина, Галина Земкина, Оренбургского музыкального колледжа нашего творческого вуза Анастасия Пискунова и Анастасия Ситина.

4 студента Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей также вошли в число победителей: Ильдар Абдуллин, Азалия Фазылова, Александр Неверов, Валерия Царуш.

Лауреаты конкурса и участники праздничного концерта поделились впечатлениями:

Никита Игуменов, учащийся выпускного класса Детской школы искусств города Бузулука:

— Моя награда – это стимул к свершениям, развитию своих способностей, участию и победам в новых конкурсах. Это очень важно для моей будущей профессиональной деятельности, потому что я хочу стать пианистом. Мне помогает профессор Бузулукского музыкального колледжа Наталья Кондрашева. Я ее безумно люблю и считаю, что это один из лучших преподавателей в Оренбургской области.

Валерия Царуш, студентка 2 курса музыкального факультета по специальности «фортепиано» института искусств:

— Я приехала учиться в Оренбург из Казахстана. Для меня большая честь получить такую премию. Очень благодарна своим преподавателям Ирине Цысь и Елене Благодарской – они помогли мне встать на ноги, научили многому. Я признательна учредителям конкурса и конкурсной комиссии за то, что оценили мои успехи, труд и упорство.

Александр Неверов, студент 4 курса кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов института искусств:

— Всегда приятно, когда творческих людей поддерживают, это стимулирует к тому, чтобы продолжать заниматься своим любимым делом.

В минувший учебный год свыше 16 тысяч одаренных воспитанников системы художественного образования Оренбургской области приняли участие в областных, региональных, всероссийских и международных творческих проектах разного уровня.