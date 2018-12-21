19 декабря должностными лицами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с сотрудниками СО ОМВД России по Первомайскому району на российско – казахстанском участке границе в районе МАПП «Маштаково» был предотвращен незаконный ввоз из Казахстана 6 туш рыб осетровых пород, общий вес составил 15 кг.

Рыба осетровых пород относится к ценным водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу РФ, является особо охраняемым видом водных биологических ресурсов экспорт, импорт, реэкспорт и реимпорт которого, осуществляется по разрешениям, выдаваемым Росрыболовством.

Рыба осетровых пород перевозилась в легковом автомобиле без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и ее происхождение.

Должностными лицами Управления грузоперевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Рыба осетровых пород была уничтожена путем помещения в скотомогильник.