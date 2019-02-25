Накануне в Новотроицке было совершено разбойное нападение. Ночью у дома № 16 по улице Ломоносова мужчина вооруженный ножом совершил нападение на 23-летнюю новотройчанку. Отобрав сумку, в которой находились документы, телефон и деньги, он покинул место преступления. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать подозреваемого, им оказался 26-летний неоднократно судимый местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленник помещен под стражу, сообщили в региональном УМВД.