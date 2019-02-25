Завершился первый день Гранд-шлема в Германии (Дюссельдорф). Получивший этот высокий статус год назад, турнир в немецком Дюссельдорфе привлек на татами арены ISS Dome лучших дзюдоистов планеты.

В состязаниях принимают участие 606 атлетов из 93-х стран мира. Роберт Мшвидобадзе из Оренбурга в составе сборной России боролся в весовой категории (-60кг). В этой весовой категории приняли участие 35 спортсменов.

Первым соперников в группе оказался дзюдоист из Алжира RABAHI Salim (ALG). В основное время не определился победитель и схватка продолжилась в GS, и там Роберт на первых секундах бросает на «ваза-ари».

Вторым соперником стал дзюдоист из Словении STARKEL David (SLO). Соперник нашего дзюдоиста во время схватки получил три «шидо» и вылетает из группы.

Третья и четвертая встречи прошли с соперниками из Нидерландов TSJAKADOEA Tornike (NED) и Грузии CHKHVIMIANI Lukhumi (GEO). Наш дзюдоист первого проходит проведя чистый бросок на «иппон», а второго на последних минутах бросает на «ваза-ари» и проходит в финал.

Финальная встреча состоялась с давним соперником из Японии NAGAYAMA Ryuju (JPN). Роберту в третий раз не удаётся одержать победу над японцем, Ryuju проведя чистый бросок на «иппон» забирает золотую медаль турнира. Вчера сборная России завоевала 1 серебряную медаль – Роберт Мшвидобадзе (-60 кг) и 1 бронзовую награду – Якуб Шамилов (-66 кг).

Роберт Мшвидобадзе тренируется под руководством Заслуженного тренера России Игоря Терскова.