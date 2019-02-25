В Оренбурге задержана 35-летняя местная жительница, у который был обнаружен пакетик с неизвестным веществом. Позже эксперты установили, что данное вещество является наркотиком синтетического происхождения, массой 2 грамма.

Оперативники установили, что женщина сама употребляет наркотики. Также установлено, что она занималась распространением наркотических средств, которые у себя дома расфасовывала в пакетики.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.