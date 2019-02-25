Семь лет прошло с момента открытия в нашем городе современного спортивного объекта для дзюдоистов – Центра дзюдо. В минувшую субботу состоялся праздничный турнир, посвященный очередному дню рождения Центра дзюдо и Дню защитника Отечества. В церемонии открытия соревнований приняли участие член Совета Федерации РФ Андрей Шевченко, депутат Оренбургского городского Совета, президент федерации дзюдо Оренбургской области Игорь Абдульманов, депутат городского Совета, президент федерации бокса города Оренбурга Александр Поляков, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Ранит Юсупбаев и директор Центра дзюдо Вячеслав Тутик.

Центр дзюдо, который до сих пор является единственным спортивным объектом для юных дзюдоистов такого уровня во всём Приволжском федеральном округе, появился в областном центре в 2012 году. Сегодня в нём занимаются около 700 юных спортсменов. Сенатор, первый президент федерации дзюдо Оренбургской области Андрей Шевченко отметил, что в Оренбурге всегда был высок интерес к этому динамичному виду спорта, его уникальной истории и философии.

— Я испытываю сегодня настоящее чувство гордости, потому что дело, которое мы когда-то начинали в рамках федерации и которое было поддержано нашим земляком Виктором Черномырдиным и Губернатором области Юрием Бергом, живет и развивается. Самое главное, что открытие этого Центра дало толчок развитию дзюдо в городе. Спасибо федерации, наставникам, тренерам ребят. Это настоящие профессионалы своего дела, — сказал Андрей Шевченко.

Депутат городского Совета, президент федерации дзюдо Оренбургской области Игорь Абдульманов подчеркнул, что в настоящее время в областном центре занимаются дзюдо уже более трех тысяч человек. Оренбургские спортсмены – постоянные победители и призеры самых престижных соревнований.

— К нам едут за опытом из других регионов. Не случайно сегодня в VII городском командном турнире участвует так много представителей из других городов. У нас хорошие результаты, хорошая тренировочная база. Помимо Центра дзюдо в Оренбурге сегодня насчитывается 15 специализированных спортзалов для дзюдоистов. И необходимость в появлении новых площадок ещё остается, — сказал Игорь Абдульманов.

За победу в VII городском командном турнире боролись 11 команд. На татами вышли спортсмены 2007-2008 годов рождения из Оренбурга, Орска, Ульяновска, Челябинска и Челябинской области. Всего силами померились 107 юных дзюдоистов.

Депутат городского Совета Александр Поляков отметил, что именно такие соревнования помогают становлению начинающих спортсменов.

— Этот турнир давно стал одним из ярких спортивных событий в 10-м избирательном округе. Желаю всем участникам честных побед не только на татами, но и в жизни! — сказал Александр Поляков.

Во время соревнований юных дзюдоистов поддерживали самые преданные болельщики — их родные и близкие.

— В Центр дзюдо мы привели сына, когда ему было пять с половиной лет. Конечно, переживали, не знали, понравится ли ему здесь. Но в итоге ни разу не пожалели. Мы видим, как ребенок меняется, как формируется его характер. Для будущего мужчины это очень важно! — поделилась мнением мама одного из воспитанников Центра дзюдо Анна Климова.