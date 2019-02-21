Вопросы перехода с 1 июля 2019 года на проектное финансирование и счета эскроу в жилищном строительстве стали основными на Всероссийском селекторном совещании под председательством замглавы Минстроя России Никиты Стасишина. Совещание в режиме видеоконференции прошло 20 февраля.

Оренбургскую область представил министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин.

25 декабря прошлого года вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве в части регулирования долевого строительства.

Ключевое изменение касается стопроцентного перехода застройщиков на проектное финансирование долевого строительства. С 1 июля 2019 года все застройщики, привлекающие средства граждан в строительство, будут обязаны работать через механизм счетов эскроу, когда средства граждан будут зачисляться на специальный банковский счет, а застройщик сможет их получить после передачи квартир покупателям. Строительство будет осуществляться на собственные средства застройщика или на банковские кредиты. Эти нововведения должны помочь избежать появления новых обманутых дольщиков.

Исключение составляют объекты долевого строительства, попадающие под критерии по степени строительной готовности и количеству договоров долевого участия, установленные постановлением Правительства РФ.

По мнению Никиты Стасишина, одним из главных вопросов до 1 июля становится налаживание взаимодействия региональных застройщиков с уполномоченными банками.

По итогам обсуждений было предложено проводить подобные встречи в еженедельном режиме и вызывать регионы на обратную связь для решения вопросов переходного периода.

Также на совещании обсудили вопросы увеличения объемов федерального финансирования на строительство объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, необходимой для стимулирования роста объемов ввода жилья. К 2021 году в Минстрое РФ планируют сформировать по этому направлению отдельную программу.

Эскроу-счет – это специальный счет, на котором можно учесть имущество, документы и деньги. Содержимое счета хранится на нем до наступления определенных обстоятельств или выполнения обязательств. В строительной сфере таким обстоятельством выступает завершение строительства и передача готового жилья покупателю. Деньги покупателя при использовании эскроу-счета поступают не застройщику, а в банк. И весь период возведения дома лежат на таком счете. Таким образом, снижаются риски потери средств дольщиком, если девелопер не закончит строительство. При просрочке обязательств застройщиком дольщик сможет расторгнуть договор и вернуть деньги. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов застройщиками является добровольным, а с 1 июля 2019 года обязательным.