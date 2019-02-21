24 февраля в 15:00 в Областной библиотеке им. Н.К. Крупской состоится очередное заседание LinguoКлуба (12+).

Гости клуба познакомятся с историей, особенностями языка и достопримечательностями четвёртой по величине страны в Европе (после России, Украины и Франции) — Королевства Испания.

Испания – страна яркого летнего солнца, музыки, экстравагантной культуры и неповторимой кухни. В этой стране родилось множество талантливых художников, музыкантов, актёров и писателей. Испании посвящены тысячи книг, сотни фильмов и популярных песен. Разговору об особенностях национального менталитета и культуры страны будет посвящена новая встреча в LinguoКлубе.

Организатор мероприятия — отдел литературы на иностранных языках Областной библиотеки им. Н. К. Крупской. Вход свободный.