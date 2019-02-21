Очередная выездная проверка с участием заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Ольги Мищеряковой состоялась в селе Кардаилово Илекского района.

В ходе поездки заместитель министра, специалисты регионального минстроя, представители районных и поселковых администраций осмотрели аварийные многоквартирные дома и проверили документы, на основании которых было принято решение о признании этих домов аварийными.

В селе Кардаилово три многоквартирных дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Они будут включены в проект областной целевой программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы.

Также по поручению губернатора Оренбургской области Юрия Берга представители областного минстроя и ГБУ «Управление капитального строительства» Оренбургской области осмотрели здание бывшего детского дома, в котором сегодня получают образование 108 детей.

– Визуальный осмотр и тщательное изучение документов помогут нам в подготовке предложений по дальнейшей эксплуатации здания, – отметила заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Ольга Мищерякова.