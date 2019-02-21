В рамках мероприятий ко Дню защитника Отечества членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, сотрудников Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации органами социальной защиты населения области выплачена материальная помощь за счет средств областного бюджета в размере 5000 рублей.

Материальную помощь получили родители, вдовы или вдовцы, не вступившие в повторный брак, военнослужащих, сотрудников Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное время.

На данные выплаты также имеют право дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей, в возрасте до 18 лет и до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения.

Выплату получили 648 человек на общую сумму более 3,2 млн. рублей.