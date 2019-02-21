Ежедневно по области выявляется от 2 до 3 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом.

В усиленном режиме работают участковые врачи, сотрудники скорой и неотложной помощи, специалисты инфекционных отделений. Для лечения тяжелых больных развернуты дополнительные койки. В медицинских и аптечных учреждениях имеется необходимый запас лекарственных средств. Медики делают все возможное для сохранения здоровья оренбуржцев.

Большое значение в такой период имеет ответственное отношение каждого жителя к своему здоровью и здоровью окружающих. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, самолечение могут привести к тяжелым осложнениям и даже трагическим последствиям, вплоть до летального исхода. Наиболее грозным осложнением является пневмония.

Избежать болезни помогут меры профилактики: ношение масок, отказ от посещения мест массового скопления людей, проветривание помещения без переохлаждения, прием витаминов, фитонцидов (лука и чеснока), а также противовирусных препаратов по назначению врача.

В случае появления первых признаков заболевания (повышенная температура, катаральные явления, мышечные и головные боли, слабость) нужно вызывать врача на дом. Нельзя отказываться от госпитализации, если она предлагается. Родители должны быть особо внимательны к состоянию здоровья детей. При появлении первых признаков респираторной вирусной инфекции не направлять их в образовательные и дошкольные учреждения. Беременным женщинам следует понимать ответственность за жизнь и здоровье будущего ребенка.

В целях профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ рекомендуется:

при заболевании родных и близких ОРВИ и гриппом изолировать больного и обратиться за медицинской помощью;

избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ и гриппа, помнить, что они передаются воздушно-капельным путем;

в обязательном порядке после пребывания на улице, в магазинах, общественном транспорте вымыть руки с мылом, промыть полость носа;

регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещение, в котором вы находитесь;

в случае появления заболевших в семье или рабочем коллективе согласовать прием противовирусных препаратов с профилактической целью с врачом.

Руководителям учреждений, организаций и предприятий: