Приближаются зимние каникулы – это пора отдыха детей и подростков, интересных дел, новых впечатлений! Начальник управления образования администрации города Оренбурга Нина Гордеева обратилась к родителям.

— Уважаемые родители, давайте вместе с вами объединимся и сделаем каникулы для детей интересными и полезными! И конечно безопасными. Сегодня во всех школах мы проводим с детьми инструктажи по технике безопасности, по правилам поведения на дорогах, на улице, в общественных местах.

Уважаемые взрослые! Используйте возможности общения и постарайтесь проводить со своими детьми как можно больше времени, организовывайте отдых совместно с ними. Организуйте веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не проводить время перед телевизором.

Прогулки, игры на свежем воздухе — лучший отдых, которого так недостает большинству детей в учебное время. Находясь вместе с детьми на улицах города, подавайте им пример безопасного поведения на улице, разъясняйте детям необходимость соблюдения правил дорожного движения и правил поведения в общественных местах.

Если ваш ребёнок будет посещать какие-либо массовые мероприятия отдельно от Вас, постарайтесь постоянно быть с ним на связи, чаще звоните ему, узнавайте, куда и с кем уходит Ваш ребёнок, чтобы иметь возможность связаться не только с ним, но и его друзьями, а также их родителями. Объясните своему ребёнку, что в случае, если он попал в какую-либо критическую, неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно связаться с Вами.

Не отпускайте детей одних на лед. Не допускайте нахождение их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время.

Не позволяете им играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной безопасности.

Для ребят в дни каникул подготовлена обширная программа. Будут организованы спортивные мероприятия, тематические выставки, викторины, лектории, конференции. Для учащихся выпускных классов будут организованы дополнительные занятия в рамках подготовки к итоговой государственной аттестации.

— В наших силах сделать отдых детей ярким, содержательным, безопасным! Самое главное, чтобы дети с пользой провели это время, набрались сил и здоровые и отдохнувшие вновь сели за парты, — подчеркнула Нина Гордеева.

Подробный план мероприятий для школьников города в период зимних каникул размещён на официальном сайте управления образования администрации Оренбурга orenschool.ru.