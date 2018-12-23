В предновогодние дни состоялось событие, которое обозначило очень важный этап расширения горизонтов Татарского мира – объедения татаро-башкирских диаспор в ассоциацию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которая актуализирует задачу налаживания прямых и обратных связей в российском социуме, границы которого простираются далеко за ореол пограничных столбов, расширяясь вместе с формированием диаспор, представляющих многонациональную палитру культур народов Российской Федерации.

Опираясь на богатый международный опыт создания национальных диаспор в дали от Родины, в ОАЭ создана социокультурная площадка, объединяющая представителей татарского и башкирского народов, и, при этом, открытая для представителей всех народов Российской Федерации.

В развитие российско- арабского диалога

Ассоциация татаро-башкирских диаспор, в отличие от многих подобных структур – открытая система, нацеленная на объединение народов России вокруг задач культурного единства, содействия расширению и углублению российско-арабского диалога, конструктивной работы евразийских и российских общественных организаций в ОАЭ.

И поэтому представляется закономерным, что руководители российских общественных организаций: Светлана Константиновна Смирнова — председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый Заместитель Генерального секретаря — Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии и Валерий Давыдович Рузин – Председатель Совета по кино- видеовизуализации культурно исторического пространства Евразии, совместно с почетным Председателем Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ Исмагилом Каямовичем Шангареевым и Председателем Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ Исламом Исмагиловичем Шангареевым, встретились с Председателем Консультативного совета Эмирата Шарджа госпожой Khawla Abdelrahman Almulla.

Стороны обсудили вопросы налаживания российско-арабского диалога на постоянной основе между Ассамблеей народа Евразии, Ассамблеей народов России и Консультативным Советом эмирата Шарджа, который является одним из культурных центров ОАЭ.

Председатель Совета Ассамблеи России Светлана Константиновна Смирнова вручила Руководству Консультативного Совета эмирата Шарджа символический подарок куклу – «Русская красавица» и иллюстративные материалы, в которых были отражены основные цели и задачи в области сотрудничества на Евроазиатском континенте, дан подробный отчет о работе Ассамблеи народов России по налаживанию диалога культур во имя мира и всеобщего процветания.

Общественно-политическая презентация

Ассоциации татаро-башкирских диаспор

14 декабря 2018 года в зале отеля Аджман Палас (эмират Аджман) состоялось торжественное подписание Меморандума между Ассамблей народов России, в лице Председателя Смирновой Светланы Константиновны и Ассоциацией татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, в лице Председателя Шангареева Ислама Исмагиловича.

Стороны поставили свои подписи и пожали руки в знак начала будущего сотрудничества.

Предметом подписанного Меморандума является осуществление сотрудничества и взаимодействия сторон в гуманитарной сфере, которое направлено на:

поддержку общественных, государственных, миротворческих инициатив, мероприятий и действий по сохранению мира между народами;

организацию конструктивного диалога между народами Евразии и содействие многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни,

объединение усилий международного сообщества по защите духовных и культурных ценностей евразийских народов;

совершенствование взаимодействия общественных институтов в области формирования и укрепления межнационального мира и согласия на евразийском континенте;

реализацию социально-значимых программ, проектов и культурно-просветительских мероприятий в сфере международного сотрудничества и межэтнического согласия;

содействие в разработке актуальных программ развития деятельности в сфере международного сотрудничества и в сфере национальных отношений.

Евразийская Академия Телевидения и Радио, в лице Президента Валерия Давыдовича Рузина и Ассоциация татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, в лице Председателя Шангареева Ислама Исмагиловича подписали Меморандум о сотрудничестве, в котором особо прописана будущая совместная работа в области видеовизуализации жизни татарской и башкирской диаспор в ОАЭ.

Стороны поставили свои подписи и пожали руки в знак начала будущего сотрудничества.

Предметом настоящего Меморандума является осуществление сотрудничества в медиасфере, по следующим основным направлениям:

стремясь к развитию и укреплению отношений дружбы и партнерства между народами, разработать совместную программу действий по видеовизуализации жизни татаро-башкирских диаспор в ОАЭ в уникальных условиях толерантности, национального и межконфессионального согласия;

учитывая возрастающую роль культурно-информационного диалога на евразийском континенте, создать систему открытых творческих площадок для проведения работы по консолидации и сотрудничеству c татарской и башкирской диаспорами в ОАЭ в рамках совместных телепроектов, фестивалей, конференций и круглых столов;

активно продвигая идеи патриотизма за рубежом, способствовать формированию политической культуры, чувства сопричастности к событиям в России, гордости за свою страну, организации акций патриотического содержания в священные для нашего народа дни – в День Победы 9 мая (включая, прохождение бессмертного полка), в День России 12 июня и др., содействия электоральной активности в дни выборов в Государственную Думу и выборов Президента Российской Федерации;

принимая во внимание возможность получения целевых грантов, создание творческих рабочих групп для реализация совместных проектов, в том числе программ, посвященных межкультурному диалогу в ОАЭ.

На церемонии подписания Меморандумов о сотрудничестве присутствовал Муса Мансурович Гилязов – представитель АО «ВТК «КАМАЗ» Республики Татарстан в Дубае. В этом было нечто символичное, так как Муса Мансурович является внуком Гилязова Аяза Мирсаидович (1928-2002), народного писателя Республики Татарстан, видного татарского прозаика и драматурга. Представляя экономические интересы Республики Татарстан в ОАЭ, для всех присутствующих на общественно-политической презентации Ассоциации Татаро-башкирских диаспор, Муса Мансурович, прежде всего, олицетворял непреходящие смыслы татарской культуры, Духа татарского народа.

Программа действий татаро-башкирских диаспор в ОАЭ

Ассоциация татаро-башкирских диаспор в ОАЭ – это прежде всего, открытая система социокультурного объединения соотечественников из Татарстана и Башкирии, которые проживают в эмиратах Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас аль-Хайма, Умм-аль-Кувейн, Фуджейра, Шарджа. Ассоциация нацелена на решение задач опережающего развития в области освоения основ традиционной культуры, патриотического воспитания и расширенного образования, туризма, приобретения недвижимости в ОАЭ, открытия своего дела, успешной реализации бизнес планов и др.

Ассоциация татаро-башкирских диаспор в ОАЭ предвосхищает будущее путем:

освоения основ традиционной культуры в процессе проведения национальных праздников, приобщения к народным обычаям и национальной кухне, участия в духовно-религиозных праздниках, в том числе, считающихся государственными в ОАЭ, организации проведения международных и, в первую очередь, российско-арабских конференций, симпозиумов, круглых столов на тему толерантности и гармонизации межнациональных отношений.

формирования политической культуры, чувства сопричастности к событиям в России, гордости за свою страну, организации акций патриотического содержания в священные для нашего народа дни – в День Победы 9 мая (включая, прохождение бессмертного полка), в День России 12 июня и др., содействия электоральной активности в дни выборов в Государственную Думу и выборов Президента Российской Федерации.

поддержки учащихся школ, лицеев и университетов из Татарстана и Башкортостана, выпуска книг и брошюр на русском и татарском языках, содействия проведению ежегодного Всемирного диктанта на татарском языке, выпуска литературы на арабском языке, знакомящей арабский культурный мир с российской и западноевропейской литературой и, прежде всего, ориенталистикой, активного привлечения молодежи к участию в национальных праздниках и международных форумах, проводимых Ассоциацией.

содействия увеличению русскоговорящего сегмента в туристической сфере в ОАЭ, включения туристов из России, стран СНГ и Балтии в жизнь татаро-башкирской диаспоры (национальные праздники, татарская кухня), проведения экскурсий, оказания эксклюзивных услуг в области культурологического, экологического и семейного туризма, предоставления всего спектра риэл эстейт услуг для русскоговорящих соотечественников, желающих арендовать или приобрести недвижимость в ОАЭ, открыть свое дело, успешно реализовать бизнес планы и др.

Подобный подход к определению миссии Ассоциации татаро-башкирских диаспор отвечает главным принципам общественно-политической и социокультурной жизни в ОАЭ, особой заботе руководства страны о сохранении духовного наследия, образования и воспитания подрастающего поколения, постоянно растущего индекса счастья (21 место в мире), открытости для всего мира, проверенной на практике идее о том, что культурная интеграция – безубыточна.

В мире немало ассоциаций тюркских народов Евразии, которые имеют долгую историю и бережно хранят народные традиции. Наша история начинается сегодня, но можно с уверенностью сказать, что в ней умещаются столетия.

Схожесть ментальности, культурных и религиозных особенностей миропонимания, владение большинством татар арабским языком, могут значительно расширить, и, одновременно, углубить российско-арабский диалог, открыть новые пути к взаимопониманию и сотрудничеству народов России и ОАЭ.

Юбилейные награды Ассамблеи народов России

Важным событием первых шагов Ассоциации татаро-башкирских диаспор по расширению партнерства стало награждение Почетного Председателя Исмагила Калямовича Шангареева Юбилейной медалью «20 лет Ассамблее народов России», которую торжественно вручила Председатель Совета Ассамблеи народов России Смирнова Светлана Константиновна. Этой высокой чести были также удостоены Председатель Совета по кино-видео визуализации культурно-исторического пространства Евразии Валерий Давыдович Рузин и Сопредседатель Совета по кино-видео визуализации культурно-исторического пространства Евразии Владимир Ильясович Исхаков.

Начало работы Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ было отмечено еще одной редкой наградой. Исмагилу Калямовичу Шангарееву был вручен уникальный маркированный конверт, выпущенный к 20-летию Ассамблеи народов России. Конверт этот представляет большую ценность как уникальный в своем роде филателистический артефакт (оборот филателистического рынка — более 30 миллиардов евро). Его уникальность связана, во-первых с тем, что таких конвертов всего 10, и один из них был подарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину; во-вторых на этом конверте живые подписи всех кто участвовал в церемонии его гашения, в частности подпись руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), руководителя департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации Президента РФ, главы Федерального Агентства по делам национальностей.

Исмагил Шангареев писал: «В наши дни Татарский мир представляет собой глобальный цивилизационный феномен сетевой структуры, ядром которой является Республика Татарстан, далее практически все регионы Российской Федерации, страны Ближнего зарубежья и практически все континенты, где татарские диаспоры создают свой особый мир культуры, родного языка, народных традиций и обычаев».

Раздвигая границы Татарского мира путем создания Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, мы прокладываем Путь для всех народов России в пространство культуры Арабского мира, реализуя тем самым важнейшую задачу евразийской интеграции в XXI веке.