Новый глава Оренбурга Дмитрий Кулагин рассказал подчиненным о стиле своей работы

Дмитрий Кулагин провел первую встречу с коллективом. Утро в мэрии началось со «знакомства» в колонном зале. Глава Оренбурга вкратце рассказал о себе, стиле работы, целях и задачах на ближайшее время.

— Сейчас нас всех ждут достаточно напряженные праздничные дни. Важно, чтобы все городские объекты работали безотказно. Коммунальной сфере особое внимание. Расчистка Оренбурга от снега и наледи – задача номер один, — отметил Дмитрий Кулагин.

Градоначальник акцентировал, что с первого дня он намерен всецело погрузиться в работу, чего будет требовать и от коллег.

— Понимаю, что смена руководства – это стресс. Но переживать не нужно. Мой стиль работы – контакт и разговор. Ни от кого никогда не закрывался и не собираюсь этого делать. Будет много общения и совместной работы. Я не склонен сводить решение всех вопросов в один кабинет и в одни руки. Стратегические моменты, конечно, требуют моего личного участия. Отраслевые и ситуационные вопросы делегирую курирующим заместителям и главам округов, — сказал Глава Оренбурга.

Все заместители Главы города на сегодняшний день пока сохранили свои рабочие места. Обязанности первого заместителя с 21.12.2018 исполняет Сергей Чуфистов.

— Сегодня же я направлю письмо в адрес председателя Оренбургского городского Совета Ольги Березневой о внесении кандидатуры Сергея Чуфистова для утверждения депутатами на очередном заседании в качестве своего первого заместителя. До этого момента он будет исполнять обязанности, — подчеркнул градоначальник.

— Сергей Александрович Николаев сложил с себя полномочия. Я говорю ему слова благодарности, потому что он исполнял обязанности в очень не простое время. За добрые и хорошие дела привык говорить людям спасибо, — сказал Дмитрий Кулагин.

Глава Южного округа, как и прежде, — Артем Гузаревич, в Северном округе –обязанности главы с 21.12.2018 исполняет Игорь Бунегин (до настоящего времени – первый зам. главы округа).

Глава Оренбурга также отметил, что ему хотелось бы создать дружественную обстановку в стенах мэрии, которая бы способствовала максимальной работоспособности и конструктиву. Не стал скрывать градоначальник от коллектива и то, что структуру администрации ждут изменения.

— Изменения в структуре возможны, а где-то даже необходимы. Но если они будут происходить, то при обязательном участии заинтересованных служб, депутатов Оренбургского городского Совета и при тесном контакте с Правительством Оренбургской области, — резюмировал Дмитрий Кулагин.