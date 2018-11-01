10 октября 2018 года состоялось заседание Молодежной избирательной комиссии Оренбурга, на котором были рассмотрены вопросы о предстоящих выборах в Молодежную палату города.

В соответствии с решением Молодежной избирательной комиссии электронное голосование будет проходить с 3 по 7 декабря 2018 года. Кроме этого на заседании комиссии был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в Молодёжную палату города Оренбурга.

С 22 октября 2018 года стартовал прием документов от молодежных общественных объединений по выдвижению списков кандидатов в Молодежную палату города Оренбурга.

Согласно принятого депутатами Оренбургского городского Совета положения, Молодежная палата формируется на добровольной основе и состоит из 20 человек.

Членами Палаты могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования «город Оренбург», в возрасте от 14 до 30 лет включительно и избранные в установленном порядке в Палату. Палата формируется на основании списков кандидатов, выдвинутых молодежными общественными объединениями. Правом выдвинуть списки своих кандидатов в состав палаты обладают органы студенческого и школьного самоуправления, региональные отделения общероссийских молодежных объединений, местные молодежные и детские общественные объединения, а также советы молодежи предприятий, организаций и учреждений Оренбурга.

Зарегистрированные городским молодежным избиркомом списки будут направлены в областную Молодежную избирательную комиссию, а затем размещены на сайте: твойвыбор56.рф

Проголосовать на сайте молодые избиратели смогут в период с 3 по 7 декабря. Итоги электронного голосования планируется подвести не позднее 20-го декабря 2018 года.

Прием документов будет осуществляться Молодежной избирательной комиссией муниципального образования «город Оренбург» с 22 октября по 20 ноября 2018 года с 14:00 до 17:00 час. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Оренбург, ул. Советская/Корецкой, 57/6, контактный телефон: 98-75-16.

Всю интересующую информацию можно получить на официальном сайте Избирательной комиссии муниципального образования «город Оренбург»: ikorenburg.ru, в разделе: Выборы в Молодежную палату города Оренбурга.