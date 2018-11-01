Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников и их имущества УФССП России по Оренбургской области Заморин Алексей Валентинович занял первое место во Всероссийском конкурсе ФССП России «Лучший судебный пристав — исполнитель, осуществляющий розыск», сообщает пресс-служба УФССП России по Оренбургской области.

Став лучшим судебным приставом Приволжского федерального округа, Алексей принял участие в финальном этапе состязаний, которые состоялись 30 октября в Москве.

Традиционно конкурс, который проходит среди сотрудников Службы судебных приставов по направлениям деятельности, заключается в установлении знаний законодательства и испытаниях практических навыков. Участники выполняют теоретические и практические задания конкурсной программы, результаты которой оцениваются независимыми комиссиями.

Пройдя все этапы конкурса, Заморин Алексей занял первое место среди судебных приставов — исполнителей России, осуществляющих розыск.

В ходе торжественного празднования Дня судебного пристава,1 ноября в Москве, награды победителям и призерам конкурса были вручены директором ФССП России Дмитрием Аристовым.

Хочется отметить, что уже третий год подряд представители УФССП России по Оренбургской области занимают призовые места в данном конкурсе. Это Юсупова Евгения, Сотникова Виктория, которые занимали почетные вторые места в номинации «Лучший судебный пристав — исполнитель».