25 октября прошла тренировка по эвакуации воздушного судна с летного поля на учебно-тренировочном полигоне ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург». Тренировка проводилась по указанию Росавиации, причиной для которого стало происшествие 9 октября 2018 года в аэропорту г. Якутска (выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы).

В тренировке принимали участие аварийно-спасательные расчеты служб Предприятия. Цель тренировки: отработка и совершенствование организации по проведению эвакуации воздушного судна с летного поля; совершенствование практических навыков командно-руководящего состава; проверка умений инженерно-технического состава.

По тактическому замыслу на аэродроме произвел аварийную посадку самолёт ТУ-134 и выкатился за пределы ВПП на вязкий грунт. В результате аварийной посадки повреждена передняя стойка шасси. По сигналу «Тревога» на место авиационного происшествия в квадрат, указанный в сообщении к проведению аварийно-спасательных работ, прибыли аварийно-спасательные расчеты служб Предприятия. По прибытию на место сбора начальник АТБ доложил руководителю АСР о готовности к проведению работ. Руководитель учений вручил начальнику АТБ вводную «Устранение повреждений самолёта без подъема носовой части не представляется возможным. Требуется срочная эвакуация самолёта с летного поля».

Руководителем работ по эвакуации ВС является начальник АТБ, он ставит задачу расчетам о порядке подготовки к проведению эвакуации самолёта.

Основным техническим средством, применяемым при эвакуации самолета с лётного поля аэродрома является стреловой передвижной подъемный кран. С его помощью осуществляется подъем самолета за носовую часть фюзеляжа и спуск ВС за носовую часть или за крыло на транспортное средство. Также для эвакуации ВС используются: комплекс ЭКО (предназначен для подъема за крыло и носовую часть фюзеляжа), а также тягачи (для буксировки ВС, получивших повреждение шасси).

Далее производятся подъём самолета с применением строп, замена поврежденных элементов конструкции шасси, подготовка средств буксировки по вязкому грунту и эвакуация самолёта. По завершению эвакуации руководитель АСР доложил руководителю учений о выполнении поставленной задачи и по радиостанции объявили команду «Отбой». При получении команды «Отбой» руководитель группы АТБ проверяет наличие личного состава, дает команду на пакетирование инструмента и имущества.