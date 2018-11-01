31 октября, министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова представила на брифинге проект закона Оренбургской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

– При формировании проекта областного бюджета использовались показатели прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Оренбургской области на тот же период, – пояснила министр финансов.

Доходная часть областного бюджета, предлагаемая к утверждению на 2019 год, составит 81 млрд 702,4 млн рублей, на 2020 год – 81 млрд 389,2 млн рублей, на 2021 год – 85 млрд 672,5 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2019 год в сумме 67 млрд 613,6 млн рублей, на 2020 год – 69 млрд 822,9 млн рублей, на 2021 год – в сумме 74 млрд 758,9 млн рублей.

– Налог на прибыль организаций на 2019 год прогнозируется в сумме 29 млрд 182,2 млн рублей, что на 4 млрд 476,9 млн рублей выше бюджетных назначений 2018 года, – подчеркнула главный финансист области.

Налог на доходы физических лиц в областной бюджет прогнозируется на 2019 год в сумме 19 млрд 58,3 млн рублей, что на 602,4 млн рублей выше ожидаемых поступлений в 2018 году.

Также планируется повышение поступлений от транспортного и налога на добычу полезных ископаемых, государственных пошлин, платежей за пользование природными ресурсами, доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств областного бюджета на 2019 год учтены в сумме 3 млрд 495,4 млн рублей, на 2020 год – 2 млрд 776,1 млн рублей, на 2021 год –2 млрд 268 млн рублей.

— Расходы на реализацию государственных программ составят в 2019 году

80,919 млрд рублей – это 99 процентов от общего объема расходов областного бюджета, — сказала Татьяна Мошкова. — Бюджет области на 99 процентов программный, что повышает его эффективность, позволяя тратить каждый рубль строго по назначению.

К разряду первоочередных министр отнесла расходы на оплату труда, коммунальные платежи, медикаменты, пособия и социальные выплаты гражданам, платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения, образование, другие важнейшие социальные направления. На это планируется направить 46,7 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей, или 6 процентов, больше показателей этого года.

Расходы областного бюджета на национальную экономику на 2019 год предусмотрены в сумме 12 млрд 435,9 млн рублей, на 2020 – 13 млрд 746 млн рублей, на 2021 год –16 млрд 506,4 млн рублей.

На сельское хозяйство направят в 2019 году 3 млрд 4,8 млн рублей, в 2020 – 2 млрд 953,7 млн рублей, в 2021 – 2 млрд 937,4 млн рублей.

На поддержку всех видов транспорта запланировано направить в 2019 – 2021 годах 600,1 млн рублей, 596,1 млн рублей и 595,3 млн рублей соответственно. В том числе на предоставление субсидий предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим пригородные пассажирские перевозки, будет потрачено в 2019 году 252,4 млн рублей.

В следующем финансовом году на дорожное хозяйство (дорожные фонды) предусматриваются расходы в сумме 7 млрд 442,3 млн рублей, в 2020 – 8 млрд 430,3 млн рублей, в 2021 – 11 млрд 72,4 млн рублей; на жилищно-коммунальное хозяйство соответственно по годам 2 млрд 29,3 млн рублей, 2 млрд 140,7 млн рублей, 1 млрд 803,7 млн рублей.

Бюджет области остается социально ориентированным. Расходы на образование заложены в сумме 19 млрд 760 млн рублей в 2019 году, 19 млрд 314,5 млн рублей в 2020 и 19 млрд 173,1 млн рублей в 2021.

Расходы на здравоохранение в областном бюджете предусмотрены на 2019 год в сумме 6 млрд 741,1 млн рублей, на 2020 год – 5 млрд 774,2 млн рублей, на 2021 год – 5 млрд 774,8 млн рублей.

Объем межбюджетных трансфертов (общего характера) бюджетам муниципальных образований на 2019 год предусматривается в сумме 6 млрд 552 млн рублей, на 2020 год –5 млрд 8,3 млн рублей, на 2021 год – 5 млрд 7,9 млн.рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга Оренбургской области в 2019 году запланированы в сумме 1 млрд 767,9 млн рублей, в 2020 году – 1 млрд 673,5 млн рублей, в 2021 году – 1 млрд 669,8 млн рублей.

– Планирование показателей произведено с учетом соблюдения условий, установленных соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, – пояснила Татьяна Мошкова.